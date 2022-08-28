Вже на 6-й хвилині гри вінгер Ліверпуля забив у ворота Борнмута, а підопічні Клоппа влаштували справжнє побоїще, розгромивши суперника 9:0. Елліот дуже емоційно відсвяткував свій гол, не стримавши сліз, а після матчу розкрив причину цього.

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"Моя бабуся померла кілька днів тому. Цей гол і ці три очки – для неї. У мене було кілька нагод забити ще в поєдинку проти Крістал Пелас. На щастя, тепер я таки зміг забити. Відзначитися голом на Енфілді – це неймовірні відчуття. Почути ці емоції вболівальників... Сподіваюся, все ще попереду", – цитує Елліота This is Anfield.

Також 19-річний вінгер виклав в Instagram кілька світлин з емоціями після забитого м'яча та дитячим фото зі своєю бабусею, якої вже не стало.

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