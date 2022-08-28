Уже на 6-й минуте игры вингер Ливерпуля забил в ворота Борнмута, а подопечные Клоппа устроили настоящее побоище, разгромив соперника 9:0. Эллиотт очень эмоционально отметил свой гол, не сдержав слез, а после матча раскрыл причину этого.

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"Моя бабушка умерла несколько дней назад. Этот гол и эти три очка – для нее. У меня было несколько моментов забить еще в поединке против Кристал Пэлас. К счастью, теперь я смог забить. Отличиться голом на Энфилде – это невероятные ощущения. Услышать эти эмоции болельщиков... Надеюсь, все еще впереди", – цитирует Эллиотта This is Anfield.

Также 19-летний вингер выложил в Instagram несколько фотографий с эмоциями после забитого мяча и детским фото со своей бабушкой, которой уже не стало.

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