Після трьох турів мерсисайдці мали лише два очки – навіть у Борнмута було на одне більше. "Вишні", як кажуть, потрапили під гарячу руку. Вже на 6-й хвилині Ліверпуль забив двічі. Роберто Фірміно спершу асистував Діасу, а згодом – Елліоту. Це був лише початок. Ще до перерви диво-гол забив Трент Александер-Арнольд, після чого відзначилися Фірміно і ван Дейк.

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Вперше в історії Ліверпуль забив у матчі АПЛ 5 голів за один тайм. Доля переможця була визначена, але підопічні Клоппа не збиралися розслаблятися. У другому таймі Борнмут пропустив ще 4 м'ячі. Автором одного з них став Фабіо Карвалью – перший гол португальця за мерсисайдців. Фірміно і Діас оформили по дублю, а ще один гол "вишні" забили у свої ворота.

9:0 – найбільша перемога у тренерській кар'єрі Юргена Клоппа і перший тріумф Ліверпуля в поточному чемпіонаті. Втретє в історії клубу "червоні" виграли матч чемпіонату з різницею у 9 голів (в АПЛ це перший випадок). Роберто Фірміно забив 100-й гол за мерсисайдців.

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