Гравець Другої Бундесліги потрапив у збірну Андорри, надіславши відео свого гола поштою

Кумедний випадок трапився у збірній Андорри – гравця було запрошено до національної команди завдяки відео, надісланому електронною поштою.

16-річний юнак Пау Бабот потрапив до збірної Андорри незвичним способом, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Молодик є уродженцем Німеччини, а його мама походить з Андорри. Футболіст виступає у другому дивізіоні Німеччини у своїй віковій категорії (до 17 років) за клуб Карбенер.

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Бабот відправив електронною поштою відео свого гола у ворота клубу Кікерс Оффенбах одному з представників футбольного союзу Андорри і через деякий час був запрошений на тренувальний збір національної команди Андорри U-17, а пізніше тренувався зі збірною U-19. Через брак футболістів тренер збірної Андорри U-19 взяв з собою на матчі кваліфікації чемпіонату Європи кількох молодих гравців, серед яких виявився Бабот.

Пау взяв участь у матчах зі збірними Німеччини (0:3) та Білорусі (0:2). У тренерському штабі національної команди Андорри вважають, що у Бабота є всі шанси увійти до складу збірної країни на матчі кваліфікації Євро серед команд до 17 років, в рамках якої андоррців чекають зустрічі з представниками Ірландії, Ізраїлю та Чорногорії.

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