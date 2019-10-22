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Игрок Второй Бундеслиги попал в сборную Андорры, отправив видео своего гола по почте

18:08 64 Читати українською
Игрок Второй Бундеслиги попал в сборную Андорры, отправив видео своего гола по почте
Пау Бабот / FIFA

Забавный случай произошел в сборной Андорры – игрока пригласили в национальную команду благодаря видео, отправленному по электронной почте.

16-летний юноша Пау Бабот попал в сборную Андорры необычным способом, сообщает официальный сайт ФИФА. Игрок является уроженцем Германии, а его мама родом из Андорры. Футболист выступает во втором дивизионе Германии в своей возрастной категории (до 17 лет) за клуб Карбенер.

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Бабот отправил по электронной почте видео своего гола в ворота клуба Кикерс Оффенбах одному из представителей футбольного союза Андорры и через некоторое время был приглашен на тренировочный сбор национальной команды Андорры U-17, а позже тренировался со сборной U-19. Из-за нехватки футболистов тренер сборной Андорры U-19 взял с собой на матчи квалификации чемпионата Европы нескольких молодых игроков, среди которых оказался Бабот.

Пау принял участие в матчах со сборными Германии (0:3) и Беларуси (0:2). В тренерском штабе национальной команды Андорры считают, что у Бабота есть все шансы войти в состав сборной страны на матчі квалификации Евро среди команд до 17 лет, в рамках которой андоррцев ждут встречи с представителями Ирландии, Израиля и Черногории.

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