Залишили воротаря на поталу – Андорра показала, як не можна оборонятися при штрафних

У 5-му турі кваліфікаційного раунду відбору Євро-2020 збірна Туреччини мінімально перемогла збірну Андорри (1:0).

У групі Н Туреччина була за крок від втрати очок у поєдинку з Андоррою. Незважаючи на значну ігрову перевагу (за всю гру господарі завдали більше двох десятків ударів) вразити ворота суперника турки тривалий час не могли. Лише точний удар Озана Туфана перед самісіньким фінальним свистком дозволив турецькій збірній вирвати перемогу у цьому матчі.

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Під час матчу стався курйозний випадок, який, очевидно, увійде до підручників з побудови тактики. Під час виконання стандарту турками гравці Андорри, намагаючись створити штучний офсайд, дружно вибігли зі свого штрафного майданчика і залишили там мало не половину турецької команди. Лише диво і невезіння не дозволили господарям покарати суперника за такі недолугі дії у захисті.

Поразка залишила Андорру на останньому місці без набраних очок. Туреччина зрівнялася з Францією та Ісландією, у яких після цього туру по 12 пунктів.

Andorra'nın 3000 yılından zaman makinesi ile günümüze gelen ofsayt taktiği pic.twitter.com/ZfhkS3wE9x — Betticket (@ticket_bet) September 7, 2019

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