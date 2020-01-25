Гравець Динамо Забарний: Хайдук добре нас накривав, було важко виходити з атаки в хороший пресинг

Півзахисник Динамо Ілля Забарний поділився враженнями від контрольної гри проти хорватського Хайдука (0:1)

"Хайдук – хороший супротивник. Вони добре грають, у них є хороші футболісти. Хорвати давали хорошу швидкість, так що збори нелегкі. На такому високому рівні важко працювати. Тим паче, у нас також хороші гравці. Хайдук добре нас накривав, було важко виходити з атаки в хороший пресинг. Нам доводилося більше оборонятися.

Динамо – Хайдук – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Чому в Хайдука було більше ударів? Мені здається, тому що вони створювали більше моментів. Вони нагнітали, і нам було складніше. Не знаю в чому причина, але так склалося. Що не виходило в атаці? У нас не тримався м'яч. Ми не могли контролювати півзахисників, вони відкривалися, і доводилося просто віддавати м'яч супернику, і тому нам було важко.

В ситуації з пропущеним голом була звичайна подача, не знаю, чий це був гравець. Говорили, що він просто вистрибнув, і навіть не пробив, а закинув м'яч головою. Нічого не зрозумів, побачив просто м'яч у воротах. Таке буває, це футбол", – поділився Забарний в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо зазнало першої поразки на тренувальному зборі, мінімально поступившись Хайдуку (0:1), пропустивши гол на останніх хвилинах.

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