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Игрок Динамо Забарный: Хайдук хорошо нас накрывал, было трудно выходить из атаки в хороший прессинг

07:30 48 Читати українською
Игрок Динамо Забарный: Хайдук хорошо нас накрывал, было трудно выходить из атаки в хороший прессинг
Илья Забарный / фото ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Илья Забарный поделился впечатлениями от контрольной игры против хорватского Хайдука (0:1)

Товарищеские матчи
Динамо Киев
0
0 : 1
1
Хайдук
17:00 24:01:2020
завершено
 

"Хайдук – хороший противник. Они хорошо играют, у них есть хорошие футболисты. Хорваты давали хорошую скорость, так что сборы нелегкие. На таком высоком уровне трудно работать. Тем более, у нас также хорошие игроки. Хайдук хорошо нас накрывал, было трудно выходить из атаки в хороший прессинг. Нам приходилось больше обороняться.

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Почему у Хайдука было больше ударов? Мне кажется, потому что они создавали больше моментов. Они нагнетали, и нам было сложнее. Не знаю в чем причина, но так сложилось. Что не получалось в атаке? У нас не держался мяч. Мы не могли контролировать полузащитников, они открывались, и приходилось просто отдавать мяч сопернику, и поэтому нам было трудно.

В ситуации с пропущенным мячом была обычная подача, не знаю, чей это был игрок. Говорили, что он просто выпрыгнул, и даже не пробил, а забросил мяч головой. Ничего не понял, увидел просто мяч в воротах. Такое бывает, это футбол", – поделился Забарный в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо потерпело первое поражение на тренировочном сборе, минимально уступив Хайдук (0:1), пропустив гол на последних минутах.

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