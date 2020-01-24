Динамо – Хайдук – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Київське Динамо зазнало поразки у контрольному матчі з Хайдуком на зборах у Туреччині. Дивіться відео гола та огляд матчу Динамо – Хайдук.

Кияни віддали ініціативу Хайдуку у дебюті зустрічі, однак удари суперника не були надто небезпечними. На 20-й хвилині хорвати отримали чудову нагоду вийти вперед. Шабанов "привіз" пенальті, але Бущан виправив помилку партнера, відбивши удар з "позначки". Лише після цього Динамо провело кілька гострих атак, втім також не довело їх до логічного завершення.

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Друга половина не надто відрізнялася за своїм малюнком гри. Хайдук мав більш акцентовані удари, а Динамо приділяло більше уваги контролю м'яча в центрі поля. Все вирішив гол Радіча після стандарту на 90-й хвилині. Сирота програв верх, а Бущан цього разу не виручив – 0:1.