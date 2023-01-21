Гравець Динамо вперше став батьком – зворушливе фото
22:50 - Читать на русском
Захисник Динамо Олександр Тимчик отримав довгоочікуване поповнення у cім'ї.
Тимчик у своєму Instagram поділився приємною новиною – його дружина Каріна народила хлопчика.
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"Дякую тобі велике за синочка! Ми тебе дуже сильно любимо, ти будеш найкращою мамою", – написав Олександр під світлиною. Цікаво, що 20 січня свій день народження святкував сам батько – йому виповнилось 26.
Зауважимо, що Тимчик у поточному сезоні зіграв у 11 поєдинках за Динамо у всіх змаганнях, записавши до свого активу гол та асист.
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