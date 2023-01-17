Півзахисник Олександрії Сергій Рибалка шукає постраждалих від ракетного обстрілу в Дніпрі, аби надати їм допомогу від своєї родини.

"Дуже боляче дивитись на все, що відбувається у Дніпрі. Хочемо долучитися та як зможемо допомогти. Якщо серед вас є ті, хто знайомий з постраждалими з Дніпра або має перевірених осіб, що допомагають їм зараз – напишіть нам.

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У нас є теплий одяг та взуття для дітей, теплі костюми для дорослих, які ми хочемо відправити тим, хто потребує", – написав Рибалка в своєму Instagram.

Нагадаємо, 14 січня Росія обстріляла Дніпро – одна з ракет влучила в житловий будинок. Триває другий день рятувальної операції. Вже відомо про 40 смертельних випадків, понад 70 поранених.

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