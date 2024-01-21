Делегація київського Динамо 21 січня транзитом через Молдову вирушила до Туреччини.

Перший етап підготовки до другої частини сезону 2023/24 команда Олександра Шовковського провела в столиці України, понад тиждень займаючись на клубній базі. Далі в Динамо заплановані закордонні збори, на які тренерський штаб взяв 28 футболістів, повідомляє прес-служба клубу.

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Склад Динамо на збори в Туреччині:

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет;

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Михавко, Попов, Сирота, Тимчик;

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко;

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга.

У Туреччині кияни проведуть чимало товариських матчів. Зокрема, відомі вже десять суперників: Балкані (26 січня), Легія (29 січня), Пахтакор (30 січня), Левскі (2 лютого), Лієпая (8 лютого), Шкендія (9 лютого), РФШ (12 лютого), Динамо Тбілісі (13 лютого), Петроклуб (16 лютого) та Шериф (17 лютого).

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