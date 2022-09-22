Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхнєвіч обрав список гравців, які матимуть змогу зіграти в матчі Ліги націй проти Нідерландів.

До заявки "Кадри" потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний Facebook збірної Польщі. Відзначимо, що Томаш Кендзьора не отримав місця у списку, а відтак пропустить поєдинок.

Зінченко став жертвою телевізійного курйозу – травмований хавбек одночасно "грав" і дивився матч збірної України

Голкіпери: Щенсни, Скорупскі, Дранговскі.

Захисники: Гумни, Ківьйор, Беднарек, В'єтеска, Глік, Берешиньскі.

Півзахисники: Лінетті, Крихов'як, Гросіцкі, Лєговскі, Кліх, Франковскі, Шиманські, Зєлінскі, Залєвскі.

Форварди: Мілік, Лєвандовскі, Пйонтек.

Додамо, що у вересні Польща зіграє з Нідерландами (вже сьогодні о 21:45) та 25 вересня – з Уельсом (о 21:45). Наразі поляки посідають третє місце в групі, маючи 4 очки в активі. Попереду – Нідерланди (10 пунктів) та Бельгія (7 балів).

Шотландія розгромила Україну в матчі за перше місце в групі Ліги націй