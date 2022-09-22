Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич выбрал список игроков, которые смогут сыграть в матче Лиги наций против Нидерландов.

В заявку "Кадры" попали 23 игрока, сообщает официальный Facebook сборной Польши. Отметим, что Томаш Кендзера не получил места в списке, а потому пропустит поединок.

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Голкиперы: Щенсны, Скорупски, Дранговски.

Защитники: Гумны, Кивьер, Беднарек, Ветеска, Глик, Берешински.

Полузащитники: Линетты, Крыховяк, Гросицки, Леговски, Клих, Франковски, Шимански, Зелински, Залевски.

Форварды: Милик, Левандовски, Пйонтек.

В сентябре Польша сыграет с Нидерландами (уже сегодня в 21:45) и 25 сентября – с Уэльсом (в 21:45). Поляки занимают третье место в группе, имея 4 очка в активе. Впереди – Нидерланды (10 пунктов) и Бельгия (7 баллов).

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