Матч збірної України проти Шотландії на фартовому для нас Хемпден-Парк мав важливе значення для обох команд. "Синьо-жовті" лідирували в групі В1 Ліги націй, випереджаючи "тартанову армію" на одне очко – і в разі перемоги нас би вже навряд чи наздогнали. Крім того, скотти точили на українців зуб через поразку в кваліфікації до ЧС-2022. Публіка вимагала реваншу.

Шотландія – Україна – відео голів

Тренери вдались до невеличких експериментів

Олександр Петраков здивував і не здивував одночасно. З одного боку, він відмовився від свого консерватизму при виборі складу – в запасі залишились Яремчук і Циганков, на лівому фланзі оборони вийшов Міхайліченко, а у в центрі тренер довірився Піхальонку. З іншого боку, на поле вийшли гравці, які перебувають у кращій формі.

Стів Кларк, своєю чергою, перевів Мактоміная з позиції центрбека в опорну зону, а Тірні піднявся вище й став виконувати роль Робертсона (раніше він стартував одним із трьох центральних захисників). Інших несподіванок шотландці не підготували.

Невиразний перший тайм

Україна до перерви намагалася розтягувати оборону збірної Шотландії й надавала перевагу коротким розіграшам. Підопічні Олександра Петракова намагалися реалізувати швидкість Мудрика – типова атака починалася з передачі на фланг, після чого йшло закидання вперед за спини або пас у центр під опускання Довбика. Артем скидував м'яч на ближнього, а далі відбувалося переведення під ривок на фланг.

Ліворуч ця ідея періодично працювала. Кілька разів Мудрик небезпечно вривався у штрафний на дриблінгу, однак частенько бракувало завершення та взаємопорозуміння. На правому ж фланзі були проблеми – Ярмоленко виглядав дуже важко, майже не допомагав в обороні й нічим не запам'ятався попереду. Піхальонок також випадав з гри, не просуваючи м'яч уперед.

Як наслідок, атаки України виглядали досить прогнозовано. Шотландці адаптувались під них в середині першого тайму. Моментів у нас практично не виникало – виключенням була тільки подача Михайліченка в район лінії воротарського, після якої Довбик виконав скидку під удар Піхальонку. В останню мить Мактомінай встиг випередити Олександра й винести м'яч.

Шотландія теж не вразила. Завдяки переведення Мактоміная в центр господарі стали дещо впевненіше працювати з м'ячем, ніж кілька місяців тому в кваліфікації до ЧС-2022, але ідей в атаці вони практично не демонстрували. Все крутилося навколо вищої інтенсивності в перехідних фазах (Україна програвала підбирання) та спроб відкритись за спинами Ярмоленка й Мудрика для подальшого навісу.

Все це не становило аж надто великих проблем для "синьо-жовтих", але два моменти "тартанова армія" провела. Так, на 12-й хвилині Адамс отримав пас на лівому фланзі, легко хитнув Бондара на куті карного майданчика й пробив низом (точно в руки Трубіну), а на 23-й обрізка Караваєва завершилась пострілом Армстронга метрів з 14-ти. Трубін парирував. Крім того, наприкінці першого тайму українці ковтнули контратаку 2-в-2, яку Бондар зірвав дуже грубим фолом проти Адамса. На щастя, все завершилось попередженням.

Другий тайм – біль

По перерві всі очікували на появу Циганкова, адже Ярмоленко відверто провалив перший тайм. Втім, Олександр Петраков вчинив інакше, замінивши Степаненка на Сидорчука.

Початок другого тайму мало відрізнявся від першого. Довбику стали дещо частіше кидати м'яч на хід, а не тільки в недодачу. На 52-й хвилині був навіть шанс забити у порожні ворота після невдалого виносу від Гордона, однак Мудрик з центру поля не влучив.

Проблеми з правим флангом та низькою інтенсивністю гри залишались. Поступово вони стали виливатись у грубі помилки. Зокрема, на 58-й хвилині обрізка Караваєва завершилась контратакою з прострілом Макгінна – Адамс замкнув його ударом метрів з 13-ти. Че пробив точно в Трубіна. Ще за дві хвилини Мактомінай зачепився за м'яч на нашій половині, віддав красивий проникний пас п'яткою, а Армстронг з меж штрафного пробив над воротами.

Згодом почалася відверта паніка. Так, на 64-й хвилині Адамс замкнув подачу Макгінна з лівого флангу на лінію воротарського ударом головою, влучивши у поперечину, ще за хвилину він знову пробив головою (цього разу Макгінн навісив з правого флангу). Трубін врятував, а Олександр Петраков одразу вдався до замін. Яремчук і Циганков вийшли замість Довбика й Ярмоленка.

Це аж ніяк не оживило атаку збірної України. Шотландці продовжували шалений тиск, швидко повертаючи м'яч після втрат на чужій третині поля й створюючи топ-моменти. Вже на 69-й хвилині Армстронг запоров черговий момент, пробивши головою повз ворота з близької відстані.

На 70-й же скотти дотиснули нашу збірну, відкривши рахунок: Матвієнко заблокував постріл Адамса, Піхальонок програв боротьбу Тірні, а м'яч відскочив на всюдисущого Макгінна – той протиснув Бондара й метрів з 12-ти розстріляв наші ворота. 1:0.

Шотландія добила Україну стандартами

На декілька хвилин господарі взяли перепочинок, знизивши інтенсивність гри, але не втративши ініціативу. Україна не створила нічого до самого фінального свистка, а "тартанова армія" пішла уперед після появи Фрейзера й Дайкса на 76-й хвилині. Знову почалися паніка, виноси абикуди й гострі моменти від скоттів.

На 79-й хвилині Тірні міг забивати завдяки невдалому вибиванню м'яча у виконанні Матвієнка, потужно пробивши з лінії штрафного у лівий нижній кут. Трубін парирував. Подальша подача з кутового завершилась черговим програним підбиранням. Зрештою, на 80-й хвилині господарі добились свого, заробивши ще один корнер – Фрейзер виконав подачу, а Дайкс замкнув ударом головою в дальній кут. 2:0!

На 86-й хвилині ідентичний кутовий завершився третім голом (Дайкс знову забив з подачі Фрейзера). 3:0. Збірна, яка понад 18% своїх голів забиває зі стандартів, добила нас цією зброєю. Команда Олександра Петракова капітулювала.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?