"Потроху набираємо оберти. Звичайно, прикро поступатися, завжди хочеться перемагати, але ми зараз працюємо у режимі дворазових тренувань, під великими навантаженнями, тому такі результати. Крім того, ми граємо з командами, які вже готові до своїх чемпіонатів і почнуть грати офіційні матчі вже через кілька днів.

Шедевр екс-одноклубника Маліновського у відеоогляді поєдинку Динамо – Марібор – 0:2

Тому нам дуже важко, не вистачає взаєморозуміння. У цьому є проблема, але. Думаю, згодом це минеться, і ми почнемо здобувати перемоги", – поділився Дубінчак в коментарі офіційному сайту Динамо.

До слова, кияни провели вже два контрольних поєдинки у 2023 році, проте в обох зазнали поразки з загальним рахунком 0:6.

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