Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory у своєму черговому звіті опублікував результати визначення найшвидших футболістів світу.

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До уваги брали 40 чемпіонатів у всьому світі. Гравці були розподілені за двома категоріями. "Марафонці" – ті, хто найшвидше рухалися протягом 90 хвилин ігрового часу. "Спринтери" – ті, хто демонстрували максимальну швидкість на коротких ігрових відрізках. При цьому в другій категорії футболістів поділили на дві групи – в атакувальній і захисній фазах гри.

Серед "марафонців" українську Прем'єр-лігу представляє півзахисник Олександрії Кирило Сігеєв. У перелік найкращих "спринтерів" потрапили нападник Оболоні Ігор Краснопір (атакувальна фаза) та захисник Динамо Олександр Тимчик (захисна фаза), повідомляє CIES на своєму сайті.

При складанні рейтингу враховувалися футболісти, які станом на 7 грудня 2023 року зіграли не менше 720 хвилин у національних чемпіонатах і мінімум 360 хвилин у міжнародних змаганнях (єврокубках чи національних збірних).

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