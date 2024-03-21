Полузащитник Динамо Владимир Бражко впервые вышел в составе национальной сборной в матче против Боснии и Герцеговины.

Бражко впервые в своей карьере вышел в составе сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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Как отмечает Артур Валерко, Владимир стал 295-м игроком в истории "сине-желтых". Добавим, что Бражко немало поиграл за молодежные сборные Украины, но в главную команду еще не вызывался.

Напомним, полуфинал отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной уже начался в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на чемпионат Европы.

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