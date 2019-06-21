Гравець Депортіво, який зазнав жахливої травми, виписаний з лікарні – йому наклали 70 швів

Півзахисник Депортіво Алекс Бергантіньйос був виписаний з лікарні після моторошного фолу у вчорашньому матчі проти Мальорки.

Алексу Бергантіньйосу наклали 70 швів після вчорашнього інциденту в матчі проти Мальорки. Гравця вже виписали з лікарні, передає Marca.

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"Було жахливе відчуття, але все пройшло добре. Відчуваю дискомфорт, адже пошкодження досить велике. Дякую всім за співчуття.

Педраса приїжджав до лікарні зранку. Я прийняв його вибачення. Я бачив, як йому важко, і як він переживає, але я сказав, що це футбол, і що таке трапляється", – розповів Бергантіньйос у коментарі Marca.

Зазначається, що гравець не зможе зіграти у матчі-відповіді. У першій грі Депортіво здобув впевнену перемогу завдяки голам Картабії та Кіке.

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