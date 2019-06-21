toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гравець Депортіво, який зазнав жахливої травми, виписаний з лікарні – йому наклали 70 швів

13:40 598 Читать на русском
Гравець Депортіво, який зазнав жахливої травми, виписаний з лікарні – йому наклали 70 швів
Бергантіньйосу надають допомогу прямо на полі / Talking La Liga

Півзахисник Депортіво Алекс Бергантіньйос був виписаний з лікарні після моторошного фолу у вчорашньому матчі проти Мальорки.

Алексу Бергантіньйосу наклали 70 швів після вчорашнього інциденту в матчі проти Мальорки. Гравця вже виписали з лікарні, передає Marca.

Моторошний фол в чемпіонаті Іспанії – вилучений Педраса почав плакати від страху

"Було жахливе відчуття, але все пройшло добре. Відчуваю дискомфорт, адже пошкодження досить велике. Дякую всім за співчуття.

Педраса приїжджав до лікарні зранку. Я прийняв його вибачення. Я бачив, як йому важко, і як він переживає, але я сказав, що це футбол, і що таке трапляється", – розповів Бергантіньйос у коментарі Marca.

Зазначається, що гравець не зможе зіграти у матчі-відповіді. У першій грі Депортіво здобув впевнену перемогу завдяки голам Картабії та Кіке.

Мальорка програла Депортіво у першому матчі фіналу Сегунди – Зозуля може втратити ще один шанс на повернення до Прімери

blog_ava
Луїс Суарес ледь не забив гол усього свого життя на Копа Амеріка – перша хвилина і фантастичний удар з центру поля
11:50
3322
Теги
Іспанія Депортіво Депортіво Мальорка Мальорка Сегунда Алекс Бергантіньйос Алекс Бергантіньйос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал остаточно вийшов з боротьби за Неймара, – AS
    Іспанія — 14:06410 Реал остаточно вийшов з боротьби за Неймара, – AS
11
год
:
34
хв
Еквадор
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук