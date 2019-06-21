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Игрок Депортиво, который получил ужасную травму, выписан из больницы – ему наложили 70 швов

13:41 48 Читати українською
Игрок Депортиво, который получил ужасную травму, выписан из больницы – ему наложили 70 швов
Бергантиньосу предоставляют помощь прямо на поле / Talking La Liga

Полузащитник Депортиво Алекс Бергантиньос был выписан из больницы после жуткого фола во вчерашнем матче против Мальорки.

Алексу Бергантиньосу наложили 70 швов после вчерашнего инцидента в матче против Мальорки. Игрока уже выписали из больницы, передает Marca.

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"Было ужасное ощущение, но все прошло хорошо. Чувствую дискомфорт, ведь повреждение достаточно большое. Спасибо всем за сочувствие.

Педраса приезжал в больницу утром. Я принял его извинения. Я видел, как ему трудно, и как он переживает, но я сказал, что это футбол, и такое случается", – рассказал Бергантиньос в комментарии Marca.

Отмечается, что игрок не сможет сыграть в ответном матче. В первой игре Депортиво одержал уверенную победу благодаря голам Картабии и Кике.

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Теги
Испания Депортиво Депортиво Мальорка Мальорка Сегунда Алекс Бергантиньос Алекс Бергантиньос
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