Мальорка програла Депортіво у першому матчі фіналу Сегунди – Зозуля може втратити ще один шанс на повернення до Прімери

Депортіво впевнено переміг Мальорку 2:0 і наблизився до омріяного виходу в еліту іспанського футболу.

Сегунда, підвищення у класі, фінал плей-офф

Депортіво – Мальорка – 2:0

Голи: Картабія, 37, Кіке 79

Вилучення: Педраса, 41 (Мальорка)

Галісійці забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі після домашньої зустрічі.

Матч виявився напруженим і бойовим, але аж ніяк не видовищним. Команди у першому таймі спромоглися лише на один удар в площину воріт. На щастя для Депортіво, він виявився результативним – на 37-й хвилині рахунок відкрив Феде Картабія. Через кілька миттєвостей становище острів'ян стало ще гіршим – Марка Педрасу вилучили з поля за брутальний підкат двома ногами.

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У другій половині Депортіво спокійно утримував перевагу, а Мальорка намагалася створити хоч якісь моменти біля воріт суперника. Втім, атакам підопічних Вісенте Морено явно бракувало гостроти. Зрештою, "смугасті" навіть подвоїли перевагу – Кіке відзначився шедевральною бісіклетою і встановив остаточний рахунок – 2:0 на користь Депортіво.

Поразка Мальорки може стати неприємною новиною для Романа Зозулі. Український форвард розглядав острів'ян як один з варіантів продовження кар'єри, але лише у випадку їхнього підвищення у класі.

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