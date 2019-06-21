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Моторошний фол в чемпіонаті Іспанії – вилучений Педраса почав плакати від страху

10:23 1018 Читать на русском
Моторошний фол в чемпіонаті Іспанії – вилучений Педраса почав плакати від страху
Педраса в шоці від свого фолу / Talking La Liga

У матчі плей-офф іспанської Сегунди між Депортіво та Мальоркою трапився моторошний епізод.

У матчі між Мальоркою та Депортіво за право піднятись до Ла Ліги, Марк Педраса жахливим фолом травмував гравця Депортіво Алекса Бергантіньйоса.

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Гравець Мальорки пішов у жорсткий підкат, і ногою влучив прямо в обличчя супернику. Педраса отримав пряму червону картку і розплакався від скоєного, після чого його заспокоював тренер команди.

Як повідомив президент Депортіво Пако Зас, Бергантіньйосу провели операцію на носі, і він зможе зіграти у матчі-відповіді.

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Теги
Іспанія Відеоновини Сегунда Алекс Бергантіньйос Алекс Бергантіньйос Депортіво Депортіво Мальорка Мальорка
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