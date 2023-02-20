Півзахисник Аякса Мохаммед Кудус присвятив забитий м'яч загиблому під завалами в Туреччині Крістіану Атсу. 22-річний гравець забив у ворота Спарти і зняв із себе футболку, під якою була інша футболка з написом "Спочивай з миром, Атсу".

Екс-гравця Челсі, який зник безвісти після землетрусу в Туреччині, знайшли мертвим

Як інформує Goal.com, головний арбітр зустрічі Пол ван Букел не став показувати ганцу жовту картку за зняту футболку, хоча правила передбачають саме таку санкцію. Після матчу Кудус пояснив це рішення арбітра: "Суддя сказав мені, що заборонено правилами, але він розуміє, що це серйозна ситуація, яка важливіша за правила".

Півзахисник Хатайспора Крістіан Атсу загинув після землетрусу в Туреччині. Про те, що його тіло виявлено під завалами, стало відомо 18 лютого.

Атсу мав вилетіти з Туреччини за 5 годин до землетрусу – забитий гол став фатальним