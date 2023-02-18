Півзахисник збірної Гани і турецького Хатайспора Крістіан Атсу загинув унаслідок землетрусу. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив агент спортсмена Мурат Узунмехмет.

Пошуки Атсу тривають понад дев'ять днів – агент звинувачує клуб у бездіяльності

"Крістіан Атсу знайдений. На жаль, він помер", – сумно резюмував пошуки зниклого футболіста Узунмехмет.

Нагадаємо, про місцеперебування та стан Атсу не було нічого відомо від самого початку руйнівних землетрусів у Туреччині минулого тижня. Декілька разів ЗМІ повідомляли, що гравця знайшли під завалами живого, але інформація не підтвердилась.

До слова, Атсу загинув у віці 31 року. За свою кар'єру він встиг пограти за англійські Челсі, Евертон, Ньюкасл і Борнмут, португальський Порту, іспанську Малагу та інші клуби. До турецького Хатайспора Атсу приєднався лише у вересні 2022 року.

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"