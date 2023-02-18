Екс-гравця Челсі, який зник безвісти після землетрусу в Туреччині, знайшли мертвим
Тіло Крістіана Атсу, колишнього гравця низки європейських клубів, нарешті дістали з-під завалів.
Півзахисник збірної Гани і турецького Хатайспора Крістіан Атсу загинув унаслідок землетрусу. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив агент спортсмена Мурат Узунмехмет.
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"Крістіан Атсу знайдений. На жаль, він помер", – сумно резюмував пошуки зниклого футболіста Узунмехмет.
Нагадаємо, про місцеперебування та стан Атсу не було нічого відомо від самого початку руйнівних землетрусів у Туреччині минулого тижня. Декілька разів ЗМІ повідомляли, що гравця знайшли під завалами живого, але інформація не підтвердилась.
До слова, Атсу загинув у віці 31 року. За свою кар'єру він встиг пограти за англійські Челсі, Евертон, Ньюкасл і Борнмут, португальський Порту, іспанську Малагу та інші клуби. До турецького Хатайспора Атсу приєднався лише у вересні 2022 року.
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