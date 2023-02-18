Півзахисник Хатайспора Крістіан Атсу сьогодні, 18 лютого, був знайдений мертвим під завалами після землетрусу, який стався у ніч з 5 на 6 лютого. Цікаво, що футболіста не мало бути у цей час у Туреччині.

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За словами адміністратора Хатайспора Фатіха Ілека, 31-річний гравець мав квитки на літак у Францію і мав покинути країну о 23:00. Однак, у той день (5 лютого) Атсу у матчі 23-го туру турецької Суперліги забив у ворота Касимпаші дебютний і переможний гол (на сьомій доданій до матчу хвилині, вийшовши на поле на 82-й хвилині) і вирішив залишитись ще на день, аби відствяткувати з командою перемогу.

"Він попросив про відхід з Хатайспора. Крістіан мав кілька пропозицій і тренер дав йому зелене світло. Після того, як Атсу забив гол, він вирішив відсвяткувати з командою та залишитися. Він забронював рейс до Франції на 23:00, щоб повернутися до сім'ї, але скасував його і вирішив повернутися на день пізніше. Потім, о 4-й годині ранку, стався землетрус", – цитує Ілека Goal.

Нагадаємо, до турецького Хатайспора Атсу приєднався у вересні 2022 року. За свою кар'єру він встиг пограти за англійські Челсі, Евертон, Ньюкасл і Борнмут, португальський Порту, іспанську Малагу та інші клуби.

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