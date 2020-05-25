Гравець АПЛ звинувачений у груповому зґвалтуванні, – Daily Star

Неназваний футболіст із англійської Прем'єр-ліги підозрюється у причетності до групового зґвалтування на одній із вечірок під час карантину.

Виконавець із елітного дивізіону Англії звинувачується у причетності до сексуального злочину, стверджує Daily Star.

Хадсон-Одой звинувачується у зґвалтуванні – поліція відпустила зірку Челсі

Поліція розпочала слідство після заяви ймовірної жертви зґвалтування. Вона впевнена, що на вечірці їй підмішали до напою якийсь препарат. Дівчина пам'ятає лише, що вранці прокинулася у ліжку поруч із футболістом, а також припускає, що була зґвалтована його друзями. Подруга жертви стверджує, що та ледь трималася на ногах уже після двох коктейлів, натомість її поведінка в той вечір була нетиповою.

Окрім того, постраждала повідомила правоохоронцям, що отримала анонімний дзвінок від невідомого. Анонім підтвердив її припущення, що футболіст і його друзі спеціально "накачали" дівчину.

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті