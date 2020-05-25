Игрок АПЛ обвинен в групповом изнасиловании, – Daily Star

Неназванный футболист bp английской Премьер-лиги подозревается в причастности к групповому изнасилованию на одной из вечеринок во время карантина.

Исполнитель из элитного дивизиона Англии обвиняется в причастности к сексуальному преступлению, утверждает Daily Star.

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Полиция начала следствие после заявления предполагаемой жертвы изнасилования. Она уверена, что на вечеринке ей подмешали в напиток какой-то препарат. Девушка лишь помнит, что утром проснулась в постели рядом с футболистом, а также предполагает, что была изнасилована его друзьями. Подруга жертвы утверждает, что та едва держалась на ногах уже после двух коктейлей, а ее поведение в тот вечер была нетипичным.

Кроме того, пострадавшая сообщила правоохранителям, что получила анонимный звонок от неизвестного. Аноним подтвердил ее предположение, что футболист и его друзья специально "накачали" девушку.

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