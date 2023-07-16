Кумедний епізод трапився під час матчу Гезтепе та Саутгемптона.

Міжсезоння триває і клуби поступово готуються до сезону 2023/24. Гезтепе та Саутгемптон провели товариську зустріч, яка запам'яталася невдалою спробою реалізувати пенальті.

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Англійський клуб пропустив гол на 26 хвилині матчу. Найкращий момент, щоб зрівняти рахунок у Саутгемптона виник у другому таймі. Арбітр зустрічі призначив у ворота Гезтепе 11-метровий. Виконувати пенальті взявся півзахисник Саутгемптона Джеймс Ворд-Праус. Гравець англійської команди послизнувся і відправив м'яча на трибуни. Футболіст, судячи з його реакції, навіть не зрозумів, що сталося.

У підсумку Саутгемптон все ж відігрався, а зустріч між командами закінчилась внічию 1:1.

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років