Смешной эпизод произошел во время матча Гезтепе и Саутгемптона.

Межсезонье продолжается и клубы постепенно готовятся к сезону 2023/24. Гезтепе и Саутгемптон провели товарищескую встречу, которая запомнилась неудачной попыткой реализовать пенальти.

Полуфиналист ЛЧ опозорился со швейцарцами, Сассуоло устроил погром в матче с 22 голами

Английский клуб пропустил гол на 26 минуте матча. Лучший момент, чтобы сравнять счет у Саутгемптона возник во втором тайме. Арбитр встречи назначил в ворота Гезтепе 11-метровый. Пробивать пенальти решил полузащитник Саутгемптона Джеймс Уорд-Праус. Игрок английской команды поскользнулся и отправил мяч на трибуны. Футболист, судя по его реакции, даже не понял, что произошло.

В итоге Саутгемптон все же отыгрался, а встреча между командами закончилась вничью 1:1.

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет