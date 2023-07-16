Игрок английского клуба опозорился, исполняя пенальти – видео эпического промаха
Смешной эпизод произошел во время матча Гезтепе и Саутгемптона.
Межсезонье продолжается и клубы постепенно готовятся к сезону 2023/24. Гезтепе и Саутгемптон провели товарищескую встречу, которая запомнилась неудачной попыткой реализовать пенальти.
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Английский клуб пропустил гол на 26 минуте матча. Лучший момент, чтобы сравнять счет у Саутгемптона возник во втором тайме. Арбитр встречи назначил в ворота Гезтепе 11-метровый. Пробивать пенальти решил полузащитник Саутгемптона Джеймс Уорд-Праус. Игрок английской команды поскользнулся и отправил мяч на трибуны. Футболист, судя по его реакции, даже не понял, что произошло.
В итоге Саутгемптон все же отыгрался, а встреча между командами закончилась вничью 1:1.
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