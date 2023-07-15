У суботу, 15 липня, відбулося кілька товариських зустрічей. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол24".

Команда Кіке Сетьєна активно готується до старту нового сезону. Вільяреал провів товариську зустріч проти швейцарського клубу Санкт-Галлен. Нічим хорошим для іспанців матч не закінчився.

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Вже на п'ятій хвилині підопічні Сентьєна пропустили перший м'яч у свої ворота. Через невеликий проміжок часу ситуація повторилася. В першому таймі Санкт-Галлен ще двічі карав Вільяреал. Гол престижу за іспанців забив Чуквуезе. По перерві команді Сентьєна переломити хід зустрічі не вдалося. Швейцарці забили ще два голи в ворота суперника. У підсумку півфіналіст Ліги чемпіонів сезону 2021/22 поступився з рахунком 1:6.

В іншому матчі Сассуоло познущалося з аматорського клубу Реал Віченца. Представник сьомого італійського дивізіону був розбитий вщент вже після першого тайму. Зустріч завершилася з неймовірним рахунком 22:0 на користь команди з Серії А. Варто відзначити, що Самуеле Мулатьєрі відзначився пента-триком.