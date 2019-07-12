Гравець Алжиру схопив руку Заха і вдарив себе в обличчя – симуляція дня з КАН-2019

Кубок африканських націй не користується шаленою популярністю в Європі, але навіть там трапляються варті уваги епізоди.

Під час чвертьфінального поєдинку КАН-2019 Кот-д'Івуар – Алжир трапився курйозний епізод.

Заха погодився перейти в Арсенал – "канонірів" лякає вартість гравця

Захисник номінальних гостей Рамі Бенсебаїні під час боротьби із івуарійцем Вілфрідом Заха схопив суперника за руку і вдарив себе в обличчя. Після цього горе-симулянт завалився на газон і почав корчитись від болю.

Арбітр справедливо розібрався в епізоді та проігнорував інцидент.

Нагадаємо, Алжир переміг у серії післяматчевих пенальті та вийшов у півфінал турніру, де зустрінеться із збірною Нігерії.

Алжир у серії пенальті переміг Кот-д'Івуар і вийшов у півфінал КАН: рівна гра, класні Марез і Градель, старанний Бунеджа