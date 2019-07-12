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Игрок Алжира схватил руку Заха и ударил себя в лицо – симуляция дня с КАН-2019

12:47 20 Читати українською
Игрок Алжира схватил руку Заха и ударил себя в лицо – симуляция дня с КАН-2019
Уилфрид Заха / Фото Africa Foot United

Кубок африканских наций не пользуется бешеной популярностью в Европе, но даже там случаются достойны внимания эпизоды.

62’ Джонатан Коджия
 
Софьян Фегули 21’
21’ Софьян Фегули
62’ Джонатан Коджия

Во время четвертьфинального поединка КАН-2019 Кот-д'Ивуар – Алжир произошел курьезный эпизод.

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Защитник номинальных гостей Рами Бенсебаини во время борьбы с ивуарийцем Уилфридом Заха схватил соперника за руку и ударил себя в лицо. После этого горе-симулянт завалился на газон и начал корчиться от боли.

Арбитр справедливо разобрался в эпизоде и проигнорировал инцидент.

Напомним, Алжир победил в серии послематчевых пенальти и вышел в полуфинал турнира, где встретится со сборной Нигерии.

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Теги
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