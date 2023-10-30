"Захист у нас сильний, це видно. А Макуана може відірватися та зробити гру, так і вийшло. Зоря – дуже сильний клуб. Я навіть трохи здивований: думав, що нам буде легше. Було дуже складно, але сил вистачило.

Власник Полісся призначив на посаду президентки свою 23-річну дочку

Наступний матч проти Кривбаса? Гратимемо за перше місце", – поділився Буткевич у коментарі ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, саме Кривбас та Полісся наразі є лідерами УПЛ, маючи по 26 та 25 очок відповідно. Шахтар на третій сходинці з 21 пунктом та 2 іграми в запасі. Матч Полісся – Кривбас запланований на 6 листопада, початок о 15:00.

Полісся втримало перемогу над Зорею і не пустило Кривбас у відрив на вершині УПЛ