"Защита у нас сильная, это видно. А Макуана может оторваться и сделать игру, так и получилось. Заря – очень сильный клуб. Я даже немного удивлен: думал, что нам будет легче. Было очень сложно, но сил хватило.

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Следующий матч против Кривбасса? Будем играть за первое место", – поделился Буткевич в комментарии ПроФутбол Digital.

Напомним, именно Кривбасс и Полесье сейчас являются лидерами УПЛ, имея по 26 и 25 очков соответственно. Шахтер на третьей строчке с 21 пунктом и 2 играми в запасе. Матч Полесье – Кривбасс запланирован на 6 ноября, начало в 15:00.

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