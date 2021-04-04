"Реалізація моментів повинна бути кращою. Якби забили хоча в одному з моментів, то, думаю, гра могла б скластися інакше.

"Я не матюкався": Іванісеня обурений вилученням у матчі з Рухом – Скрипник несподівано став на бік арбітра

Зоря забила, ми не забили. У другому таймі ми створили багато моментів, які потрібно було реалізовувати. Після цього пропустили. Грати після такого дуже складно", – сказав Федик у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі 20-го туру УПЛ Рух на власному полі поступився Зорі з рахунком 2:0 – дубль на рахунку Артема Громова. Луганці наприкінці матчу залишились у меншості (за другу жовту картку було вилучено Дмитра Іванісеню), однак це не допомогло львів'янам бодай скоротити рахунок.

Зоря перемогла Рух завдяки дублю Громова – львів'яни залишились на дні турнірної таблиці УПЛ