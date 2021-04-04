"Реализация моментов должна быть лучше. Если бы забили хотя бы в одном из моментов, то, думаю, игра могла бы сложиться иначе.

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Заря забила, мы не забили. Во втором тайме мы создали много моментов, которые нужно было реализовывать. После этого пропустили. Играть после такого очень сложно", – сказал Федык в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в матче 20-го тура УПЛ Рух на своем поле уступил Заре со счетом 2:0 – дубль на счету Артема Громова. Луганчане в конце матча остались в меньшинстве (за вторую желтую карточку был удален Дмитрий Иванисеня), однако это не помогло львовянам хотя бы сократить счет.

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