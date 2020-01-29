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Коентрау може завершити кар'єру – екс-гравцю Реала лише 31 рік

29 січня 23:02 305 Читать на русском
Коентрау може завершити кар'єру – екс-гравцю Реала лише 31 рік
Фабіу Коентрау / Фото ФК Реал

Схоже, португальський хавбек Фабіу Коентрау втратив інтерес до футболу.

Фабіу Коентрау прийняв рішення, що пора повісити бутси на цвях, повідомляє Radio Renascenca.

Коентрау узгодив контракт з ПАОКом, але різко передумав після приїзду в Грецію

Коли 31-річний португалець виступить з офіційною заявою про своє рішення – поки невідомо. За інформацією видання, на засіданні суду щодо справи про напад фанатів Спортінга на базу клубу, Фабіо заявив, що він футболіст у відставці.

З літа 2019-го Коентрау залишається без клубу. Останнім місцем роботи хавбека був португальський Ріу Аве.

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Португалія Фабіу Коентрау Фабіу Коентрау Реал Мадрид Реал Мадрид Ріу Аве Ріу Аве
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