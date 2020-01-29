Коентрау може завершити кар'єру – екс-гравцю Реала лише 31 рік

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Реал Мадрид вийшов у чвертьфінал Кубка Короля, на виїзді розгромивши Сарагосу
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Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед, але вийшов у фінал Кубка ліги – Пеп здивував схемою, Зінченко не знадобивсяАнглія — 29 січ 692
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Барселона запропонувала 100 млн євро за Рішарлісона – Евертон відповів категоричноАнглія — 29 січ 2045
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Манчестер Юнайтед офіційно домовився про трансфер Бруну ФернандешаАнглія — 29 січ 1722
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