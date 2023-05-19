Подопечные Виктора Скрипника отомстили за поражение с таким же счетом в первом круге. Единственный гол в свой актив записал Руслан Степанюк, замкнув подачу Бацулы. Этот мяч стал 500-м, который футболисты Ворсклы забили в рамках УПЛ.

Ворскла удержала минимальную победу над Кривбассом, закрутив интригу в борьбе за Лигу конференций

Кроме того, благодаря этой победе полтавчане опередили Кривбасс в турнирной таблице и теперь занимают шестое место, имея в своем активе 36 очков. У подопечных Юрия Вернидуба на один зачетный балл меньше.