Напередодні видання El Confidencial злило записи їхніх розмов. Головною темою стали фінанси. Жерар Піке намагався нажитися на проведенні Суперкубка Іспанії в Саудівській Аравії.

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Однак захисник Барселони мав не лише матеріальні інтереси. Виявляється, Піке хотів влаштувати собі поїздку на Олімпійські ігри в Токіо, хоча в національній збірній припинив виступати ще у 2018-му. Футболіст попросив про допомогу в цьому Рубіалеса, який люб'язно погодився.

Це питання було темою кількох розмов між президентом і Піке. Серед іншого в цьому контексті фігуранти обговорили Рамоса. Рубіалес повідомив, що Серхіо хоче з ним зустрітися. Це сталося після того, як у пресі з'явилася інформація про бажання тоді ще капітана Реала зіграти на Олімпіаді. Піке зауважив, що це дуже в стилі Рамоса – "перед розмовою спочатку влаштувати тиск через повідомлення у ЗМІ".

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До слова, на Олімпійських іграх в Токіо збірна Іспанії дійшла до фіналу, де поступилася Бразилії. Наставник піренейців Луїс Де ла Фуенте на три місця в команді без вікових обмежень взяв Марко Асенсіо, Дані Себальйоса та Мікеля Меріно.