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Гранди АПЛ готові виплатити чималі відступні за захисника Барселони

13:50 458 Читать на русском
Гранди АПЛ готові виплатити чималі відступні за захисника Барселони
Марк Кукурелья / Фото з відкритих джерел

Захисник Барселони Марк Кукурелья, який виступає на правах оренди за Хетафе, привернув увагу кількох європейських клубів.

Лондонські Арсенал та Тоттенхем, а також леверкузенський Байєр всерйоз зацікавлені у трансфері 21-річного іспанського захисника каталонської Барселони Марка Кукурельї, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналістка видання COPE Джемма Сантос.

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Сума відступних – 25 млн євро, і вищеназвані клуби готові викласти цю сумму за футболіста. У разі викупу Барселона збереже за собою 40% прав на Кукурелью. До слова, захисником також цікавляться Атлетіко і Севілья.

Нагадаємо, з липня 2019 року Марк на правах оренди виступає за Хетафе. У поточному сезоні Кукурелья провів 21 матч в Ла Лізі, забивши один гол і віддавши п’ять результативних передач.

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