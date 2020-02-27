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Гранды АПЛ готовы выплатить немалые отступные за защитника Барселоны

13:51 124 Читати українською
Гранды АПЛ готовы выплатить немалые отступные за защитника Барселоны
Марк Кукурелья / Фото из открытых источников

Защитник Барселоны Марк Кукурелья, выступающий на правах аренды за Хетафе, привлек внимание нескольких европейских клубов.

Лондонские Арсенал и Тоттенхэм, а также леверкузенский Байер всерьез заинтересованы в трансфере 21-летнего испанского защитника каталонской Барселоны Марка Кукурельи, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналистка COPE Джемма Сантос.

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Сумма отступных – 25 млн евро, и вышеназванные клубы готовы выложить эту сумму за футболиста. В случае выкупа Барселона сохранит за собой 40% прав на Кукурелью. К слову, защитником также интересуются Атлетико и Севилья.

Напомним, с июля 2019 года Марк на правах аренды выступает за Хетафе. В текущем сезоне Кукурелья провел 21 матч в Ла Лиге, забив один гол и отдав пять результативных передач.

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