"Барселона втратила своє терпіння": Кукурелья розкритикував рідний клуб за недовіру до молоді

Захисник Хетафе Марк Кукурелья поділився думками щодо зміни пріоритетів у селекції Барселони, яка так і не дала йому шанса.

"Барселона – чудовий клуб, перемоги тут завжди будуть на першому місці. Втім, вона втратила своє терпіння, яке було раніше.

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Гравці молодіжної команди не отримують тих шансів, на які заслуговують. Це погане почуття, адже коли я був у молодіжному складі, то очікував на більшу довіру. Але потреба у постійних перемогах переважає здатність клубу потерпіти задля перспективи", – підкреслив Кукурелья в інтерв'ю Diario Sport.

Нагадаємо, молодий іспанець і досі належить Барселоні, але у Хетафе є право повноцінного викупу за 6 млн євро.

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