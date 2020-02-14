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"Барселона втратила своє терпіння": Кукурелья розкритикував рідний клуб за недовіру до молоді

14 лютого 11:28 1009 Читать на русском
"Барселона втратила своє терпіння": Кукурелья розкритикував рідний клуб за недовіру до молоді
Марк Кукурелья / Getty Images

Захисник Хетафе Марк Кукурелья поділився думками щодо зміни пріоритетів у селекції Барселони, яка так і не дала йому шанса.

"Барселона – чудовий клуб, перемоги тут завжди будуть на першому місці. Втім, вона втратила своє терпіння, яке було раніше.

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Гравці молодіжної команди не отримують тих шансів, на які заслуговують. Це погане почуття, адже коли я був у молодіжному складі, то очікував на більшу довіру. Але потреба у постійних перемогах переважає здатність клубу потерпіти задля перспективи", – підкреслив Кукурелья в інтерв'ю Diario Sport.

Нагадаємо, молодий іспанець і досі належить Барселоні, але у Хетафе є право повноцінного викупу за 6 млн євро.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Хетафе Хетафе Марк Кукурелья Марк Кукурелья
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