Гранада виборола перемогу у Еспаньйолу, 22-й тур Ла Ліги, субота

У першому суботньому матчі чемпіонату Іспанії Гранада вдома переграла Еспаньйол.

Іспанія, Ла Ліга, 22-й тур

Гранада – Еспаньйол – 2:1

Голи: Мачіс, 27, Фернандес, 46, – Де Томас, 27

Мальорка – Вальядолід – початок о 19:30

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Після 4-х поразок у останніх матчах Гранада вдома приймала аутсайдера турнірної турнірної таблиці Еспаньйол. Початок матчу нічим особливим не відзначився, але на 25-й Дуарте збив у штрафному Де Томаса, який після цього реалізував пенальті – 0:1. Це розбудило андалусійців і на 37-й, Фернандес віддав фантастичну передачу у розріз Мачісу, що увірвався у штрафний майдачник і блискавично пробив низом повз воротаря зрівнявши рахунок.

Другий тайм блискавично розпочали гравці Гранади, вже на 15-й секунді, Фернандес отримавши передачу в штрафному, обробив м'яч та пробив поміж 2-х гравців в праву дев'ятку – 2:1, без шансів для воротаря. Це різко змінило темп гри. Гравці Еспаньйолу, намагаючись відігратись, насідали на захист суперника, але ворота Гранади у другому таймі залишились неприступними.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії