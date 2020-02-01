Гранада вырвала волевую победу над Эспаньолом: 22-й тур Ла Лиги, суббота

В первом субботнем матче чемпионата Испании Гранада дома переиграла Эспаньол в волевом стиле.

Испания, Ла Лига, 22-й тур

Гранада – Эспаньол – 2:1

Голы: Мачис, 38, Фернандес, 46 – Де Томас, 27

Мальорка – Вальядолид – начало в 19:30

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После 4-х поражений в последних пяти матчах Гранада дома принимала аутсайдера первенства Эспаньол. Начало ничем особенным не запомнилось, однако на 25-й минуте Дуарте сбил в штрафной Де Томаса, а тот реализовал пенальти – 0:1. Это разбудило андалусийцев и на 37-й Фернандес отдал фантастическую передачу вразрез Мачису, тот ворвался в штрафную площадь и точно пробил низом мимо вратаря.

Второй тайм молниеносно начала Гранада: уже на 15-й секунде Фернандес получил передачу в штрафной, обработал мяч и пробил между 2-х игроков в правую девятку без шансов для вратаря. Это резко взвинтило темп игры. Эспаньол пытался отыграться, наседал на защиту соперника, но ворота Гранады во втором тайме оказались неприступной крепостью.

Турнирная таблица чемпионата Испании