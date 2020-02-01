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Гранада вырвала волевую победу над Эспаньолом: 22-й тур Ла Лиги, суббота

16:29 11 Читати українською
Гранада вырвала волевую победу над Эспаньолом: 22-й тур Ла Лиги, суббота
Радость андалусийцев / фото из соцсетей

В первом субботнем матче чемпионата Испании Гранада дома переиграла Эспаньол в волевом стиле.

Испания, Ла Лига, 22-й тур

Гранада – Эспаньол – 2:1

Голы: Мачис, 38, Фернандес, 46 – Де Томас, 27

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После 4-х поражений в последних пяти матчах Гранада дома принимала аутсайдера первенства Эспаньол. Начало ничем особенным не запомнилось, однако на 25-й минуте Дуарте сбил в штрафной Де Томаса, а тот реализовал пенальти – 0:1. Это разбудило андалусийцев и на 37-й Фернандес отдал фантастическую передачу вразрез Мачису, тот ворвался в штрафную площадь и точно пробил низом мимо вратаря.

Второй тайм молниеносно начала Гранада: уже на 15-й секунде Фернандес получил передачу в штрафной, обработал мяч и пробил между 2-х игроков в правую девятку без шансов для вратаря. Это резко взвинтило темп игры. Эспаньол пытался отыграться, наседал на защиту соперника, но ворота Гранады во втором тайме оказались неприступной крепостью.

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