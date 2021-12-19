Чемпіонат Іспанії 2021/22, 18-й тур

Гранада – Мальорка – 4:1

Голи: Моліна, 20, 61, 90+1, Пуертас, 90+7 – Родрігес, 24

Атлетік – Бетіс – початок о 17:15

Хетафе – Осасуна – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії закривав поєдинок на стадіоні Нуево Лос Карменос, де Гранада приймала Мальорку. Господарі йшли в трьох очках від зони вильоту, тож додаткової мотивації "насридам" шукати не треба було – і вже на 20-й хвилині вони вийшли вперед. Голом відзначився Моліна, який отримав пас на лівий край штрафного й впевнено пробив у ближню дев'ятку. Втім, вже за чотири хвилини Анхель Родрігес відновив статус-кво, замкнувши подачу Кости на лінію воротарського – 1:1.

До перерви рахунок міг змінитись, однак Герман Санчес влучив у поперечку, а потужний постріл Родрігес парирував голкіпер андалусійців. Відпочивати команди відправились при 1:1, однак в середині другого тайму Гранада знову вирвалась уперед – і знову забив Моліна, якому пощастило з невдалим виносом захисника й ще менш вдалим ударом партнера (вийшла ідеальна скидка під удар Хорхе). 2:1!

У компенсований час Моліна ще й хет-трик оформив, вистріливши з-за меж штрафного під ближню стійку. Крапку ж у протистоянні поставив Пуертас (він же асистував при третьому голі), який замкнув простріл Суареса. 4:1! Гранада громить Мальорку.

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