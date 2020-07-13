Рамос продовжує "розривати" – капітан Реала забив божевільний гол на тренуванні

Капітан Реала Серхіо Рамос вкотре продемонстрував, що перебуває у розкішній фізичній формі. Цього разу дісталося голкіперу мадридців.

Королівський клуб продовжує гонитву за чемпіонським титулом у Ла Лізі. Спекотно навіть на тренуваннях команди. Серхіо Рамос, відпрацьовуючи удари по воротах, забив божевільний гол, поціливши у самісіньку дев'ятку – голкіпер лише поглядом провів м'яч.

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До слова, капітан "вершкових" став одним із символів розкішних результатів команди після карантину – Реал виграв усі свої матчі, а сам Рамос забив уже п'ять голів, три з яких – переможні.

Нагадаємо, після виходу з карантину Реал зумів випередити Барселону в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії і навіть заробити невеликий гандикап. До завершення сезону Ла Ліги залишилося зіграти два тури.

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