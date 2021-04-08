Попри закриті трибуни через пандемію, стрікери знаходять можливості прорватись на поле.

На стартових хвилинах поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи між Гранадою та Манчестер Юнайтед на поле вибіг голий чоловік.

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Бородатий стрікер радісно пробіг по газону, а гравці ігнорували чолов'ягу, намагаючись не відволікатись від гри. Чим завершився забіг вболівальника – невідомо, адже режисери трансляції, за рекомендаціями ФІФА, також ігнорують такі епізоди.

Нагадаємо, через коронавірус матч відбувається за зачиненими трибунами.

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