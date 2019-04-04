Грачов: Такого, як в матчі Зоря – Динамо, я не бачив у футболі років 30

Експерт каналу Футбол1 Віктор Грачов прокоментував матч 23-го туру УПЛ Динамо – Зоря (2:3).

"Дуже здивувався результату в цьому матчі, особливо з урахуванням того, як він розвивався по ходу гри. Напевно, таких ігор немає навіть в чемпіонаті Бангладеш. Зоря вигравала 2:0, отримала чисельну перевагу в одного гравця, але примудрилася програти 2:3. Потрібно володіти великим талантом, щоб так поступитися.

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Зовсім не зрозумів, чому Зоря зупинилася, після того як забила два голи, чому перестала підходити до штрафного майданчика киян. Хіба Динамо вдесятьох стало грати як Барселона або Манчестер Сіті? Ні. Зоря ж зупинилася і припинила атакувати і навіть оборонятися, хоча до цього на полі була тільки одна команда, і киян не було видно.

Динамо після цього робило, що хотіло. Луганчани стояли як фішки на тренуванні і динамівці їх спокійно оббігали. Ведучи в рахунку 2:0, коли у команди-суперника видалення, після цього починають пропускати голи... Такого за 30 років я в футболі не бачив. Важко зрозуміти, що сталося з луганчанами в цей вечір", – сказав Грачов в інтерв'ю Команда1.

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Нагадаємо, що Динамо вирвало перемогу в Зорі, поступаючись по ходу зустрічі з рахунком 2:0 і маючи на одного гравця менше.