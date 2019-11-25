"Гра в пляшечку" – Мессі розчулив мережу зворушливим відео зі своїм наймолодшим сином

Ліонель Мессі з дітьми / Фото з відкритих джерел

Ліонель Мессі навіть поза футбольним полем продовжує заворожувати прихильників своєю грою – цього разу його суперником у грі "в пляшечку" став наймолодший син Чіро.

Нападник каталонської Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі оприлюднив емоційне відео, на якому зіграв зі своїм наймолодшим нащадком Чіро "в пляшечку".

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Ліонель намагався виконати відомий трюк з підкиданням пляшки, частково наповненої водою – пластикова тара мала зробити у повітрі переворот і впасти на поверхню у вертикальному положенні. Чіро ж правила цієї гри сприйняв по своєму і після падіння пляшки демонстрував чудову реакцію, хапаючи її швидше за батька.

Зрештою гра закінчилась унічию – Лео двічі успішно виконав трюк, а Чіро двічі, швидше за батька, забирав пляшку до своїх рук.

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