toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

"Гра в пляшечку" – Мессі розчулив мережу зворушливим відео зі своїм наймолодшим сином

12:09 320 Читать на русском
"Гра в пляшечку" – Мессі розчулив мережу зворушливим відео зі своїм наймолодшим сином
Ліонель Мессі з дітьми / Фото з відкритих джерел

Ліонель Мессі навіть поза футбольним полем продовжує заворожувати прихильників своєю грою – цього разу його суперником у грі "в пляшечку" став наймолодший син Чіро.

Нападник каталонської Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі оприлюднив емоційне відео, на якому зіграв зі своїм наймолодшим нащадком Чіро "в пляшечку".

Мессі надіслав вундеркінду Борусії Д подарунок на день народження – юний бомбардир поділився радістю

Ліонель намагався виконати відомий трюк з підкиданням пляшки, частково наповненої водою – пластикова тара мала зробити у повітрі переворот і впасти на поверхню у вертикальному положенні. Чіро ж правила цієї гри сприйняв по своєму і після падіння пляшки демонстрував чудову реакцію, хапаючи її швидше за батька.

Зрештою гра закінчилась унічию – Лео двічі успішно виконав трюк, а Чіро двічі, швидше за батька, забирав пляшку до своїх рук.

Велика різниця між голами Мессі та Роналду: цифри, які "запалили" мережу після завершення відбору до Євро-2020

blog_ava
Мілевський в жодному випадку не підсилив би збірну України, – Сабо
09:15
3154
Теги
Іспанія Відеоновини Чіро Мессі Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
28
хв
Лечче
16:00
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук