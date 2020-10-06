Маріо Гьотце перебуває за крок від підписання контракту з ПСВ, повідомляє Bild.

Флік спілкувався із Гьотце щодо повернення в Баварію – боси клубу категорично оцінили трансфер

Нідерландський клуб підсилиться 28-річним німцем безкоштовно, хавбек перебуває у статусі вільного агента після відходу з дортмундської Борусії. Маріо залишилось лише пройти медогляд у таборі ПСВ.

Нагадаємо, півзахисник ставав чемпіоном світу-2014 у складі збірної Німеччини. У минулому сезоні Бундесліги Гьотце провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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